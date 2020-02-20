The Guardian gazetesinin haberine göre, Assange’ın avukatı Edward Fitzgerald, iade duruşmaları öncesinde bugün yapılan teknik celsede, Eski Cumhuriyetçi Partili Kongre Üyesi Dana Rohrabacher’ın Ağustos 2017'de Assange’ı Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde ziyaret ettiğini ve af önerdiğini öne sürdü.

Fitzgerald, Trump’ın “af veya başka bir çıkış yolu” teklifine şart olarak Assange’dan, Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya bağlantısını reddetmesini istediğini ifade etti.

Hakim Vanessa Baraitser, iddiayı deliller arasına almayı kabul etti.

Assange, bugün yapılan duruşmaya tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi'nden video bağlantısıyla katıldı.

Beyaz Saray, iddiaları yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Stephane Grisham da söz konusu iddialara ilişkin, "Bunlar kesinlikle ve tamamen yanlış." açıklamasını yaptı.

Trump’ın, Rohrabacher’ın eski bir Kongre üyesi olduğu dışında bu kişi hakkında çok fazla bilgisi bulunmadığını kaydeden Grisham, “Trump, Rohrabacher ile bu konu hakkında hiç konuşmadı hatta neredeyse hiçbir konu hakkında konuşmadı. Bu haber tamamen uydurma ve yalan. Bu belki de Demokratlar'ın başka bir tezgahıdır.” yorumunda bulundu.