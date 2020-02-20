Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un salı günü telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede, ikili meselelerin ele alındığını vurgulayan Deere açıklamasında, "İki lider, NATO'nun öneminin yanı sıra Fransa ve ABD'nin Sahel'de gösterdiği terörle mücadele çabaları da görüşüldü." ifadesine yer verdi.