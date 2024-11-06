Trump’ın ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle dolar ve Bitcoin yükseldi

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın destekçilerine yaptığı konuşmada zaferini ilan etmesinin ardından dünyanın en büyük ekonomisindeki seçim sonuçları küresel çapta varlıkları etkilemeye devam ediyor.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 18 baz puan artışla yüzde 4,47'e yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2 yıl vadeli hazine tahvili de yüzde 4,31’e çıktı.

Analistler, Trump'ın göçü kısıtlama, vergileri ve gümrük tarifelerini düşürme planlarının yatırımcılar tarafından tahviller için olumsuz olarak görüldüğünü belirtti.

Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 104,97 ulaştı. Dolar endeksinin 2023 başından beri en büyük günlük yükselişini gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 1,7 düşüşle 1,0744’e geriledi.

Avro Bölgesi’nde hazine tahvili getirileri keskin bir düşüş yaşarken, 2 yıllık Alman tahvil getirileri 10 baz puan düşüşle yüzde 2,19'a geriledi.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 75 bin 297 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 11.52 itibarıyla 73 bin 371 dolardan işlem gördü.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 2 bin 732 dolara geriledi.

ABD başkanlık seçimlerinin ardından güçlenen dolar, petrol ve bakır fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 düşüşle 73,64 dolara ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 2,4 azalışla 70,23 dolar oldu.

Bakır fiyatı da yüzde 2,1'e varan düşüşle ton başına 9 bin 537 dolara geriledi.

Analistler, daha güçlü doların, dolar cinsinden işlem gören emtiayı diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getirdiğini ve bunun da talebin azalmasına yol açtığını kaydetti.

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesi, Tesla'nın Frankfurt'ta işlem gören hisselerinin erken işlemlerde yüzde 14'ten fazla yükselmesine neden oldu. Tesla'nın ana hissedarı Elon Musk, seçim kampanyası boyunca Trump'ı desteklemişti.

Öte yandan, Türk lirasının, Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi olması da dikkati çekti.

Senato seçimi

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan 100 sandalyeli Senatodaki 34 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçilirken, Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

Trump’tan zafer konuşması

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu" diye konuştu.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" diye belirtti.