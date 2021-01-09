Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trump'a nükleer silah kodlarına erişim engeli
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den de Trump'a dair dikkat çekici bir hamle geldi. Pelosi, Trump'ın nükleer silah kodlarına erişiminin engellenmesi ve savaş başlatmaması için önlemler alınmasını istedi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre baskını sonrası sular durulmuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden’ın yemin ederek göreve başlayacağı devir teslim törenine katılmayacağını duyurdu.
Eğer Trump törene katılmazsa 152 sene sonra bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Bu durum en son 1869'da 17'nci ABD Başkanı Andrew Johnson'ın, Ulysses S. Grant'ın yemin törenine katılmamasıyla yaşanmıştı.
Nükleer silah kodlarına erişim engeli
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın atacağı olası yanlış adımlarla ilgili Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile konuştu.
Trump'ın görevde kalacağı iki hafta boyunca nükleer silah kodlarına erişiminin engellenmesi ve savaş başlatmaması için önlemler alınmasını istedi.
Etiketler: ABD Donald Trump Joe Biden
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