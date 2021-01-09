Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da hastanede yangın: 10 bebek yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Hindistan’ın batısında Maharaştra eyaletinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti.
Hint polisi, Maharaştra eyaletinin Bhandara kentinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde yangın çıktığını duyurdu.
Yangında 10 bebeğin yaşamını yitirdiğini ve 7 bebeğin kurtarıldığını belirten polis yetkilileri, yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini kaydetti.
Hayatını kaybeden bebek lerin 1 ila 3 aylık olduğu kaydedildi.
Etiketler: Hindistan
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