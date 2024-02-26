Trump: Yeniden başkan olursam, Prens Harry yalnız kalacak

Sussex çifti 2020'de ABD'ye taşındı fakat Trump, Biden yönetiminin onlara "fazla nazik" davrandığını belirtti.

Cumartesi günü Washington DC yakınlarında düzenlene Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, Express'e şöyle dedi:

"Ben onu korumazdım. Kraliçe'ye ihanet etti. Bu affedilemez. Bana kalsa tek başına olurdu"

İsim krizi

Bu yıl yayımlanan yeni bir kitapta Kraliçe Elizabeth'in, Harry ve Meghan Markle'ın kızlarına Lilibet adını vermesini onayladığı iddiası karşısında çileden çıktığı öne sürülüyor.

2021'de kızlarının doğumunu duyuran Harry ve Meghan yaptıkları açıklamada çocuğa, aile içindeki lakabı Lilibet olan Kraliçe'nin adını verdiklerini söylemişti.

Öte yandan kraliyet gazetecisi Robert Hardman yeni otobiyografisinde çiftin, Kraliçe'nin ismi "desteklediğini" belirtmesinin ardından hükümdarın "hiç görmediği kadar sinirlendiğini" belirtiyor.

Lilibet'in adının açıklanmasından kısa süre sonra BBC bir saray kaynağının, "kızlarına Lilibet adını vermekle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'nin" Kraliçe'ye "bir şey sormadığını" söylediğini bildirmişti.

Göçmenlik statüsüyle ilgili tartışmalar

Trump'ın yorumları, ABD merkezli muhafazakar bir düşünce kuruluşunun Prens'in yasadışı uyuşturucu kullandığını anı kitabında itiraf etmesinden dolayı ABD'ye yasal olarak giremeyeceğini savunmasının ardından Harry'nin göçmenlik statüsüyle ilgili yeni tartışmaların yaşandığı dönemde geldi.

Harry gençliğinde kokain, marihuana ve saykodelik mantar kullandığını kitabında itiraf etmişti.

Heritage Foundation'ın açtığı davada ABD yasalarının, "böyle bir kişinin ülkeye girişini genellikle kabul edilemez kıldığı" savunuluyor.