Parçalı Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 26.02.2024 07:41

Trump: Yeniden başkan olursam, Prens Harry yalnız kalacak

Donald Trump, Prens Harry'nin "Kraliçe'ye ihanet ettiğini" öne sürerek bu yıl başkanlıkta ikinci dönemini kazanması halinde Dük'ün "kendi başına" kalacağını söyledi.

Trump: Yeniden başkan olursam, Prens Harry yalnız kalacak
[Fotograf: AP]

Sussex çifti 2020'de ABD'ye taşındı fakat Trump, Biden yönetiminin onlara "fazla nazik" davrandığını belirtti.

Cumartesi günü Washington DC yakınlarında düzenlene Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, Express'e şöyle dedi:

"Ben onu korumazdım. Kraliçe'ye ihanet etti. Bu affedilemez. Bana kalsa tek başına olurdu"

İsim krizi

Bu yıl yayımlanan yeni bir kitapta Kraliçe Elizabeth'in, Harry ve Meghan Markle'ın kızlarına Lilibet adını vermesini onayladığı iddiası karşısında çileden çıktığı öne sürülüyor.

2021'de kızlarının doğumunu duyuran Harry ve Meghan yaptıkları açıklamada çocuğa, aile içindeki lakabı Lilibet olan Kraliçe'nin adını verdiklerini söylemişti.

Öte yandan kraliyet gazetecisi Robert Hardman yeni otobiyografisinde çiftin, Kraliçe'nin ismi "desteklediğini" belirtmesinin ardından hükümdarın "hiç görmediği kadar sinirlendiğini" belirtiyor.

Lilibet'in adının açıklanmasından kısa süre sonra BBC bir saray kaynağının, "kızlarına Lilibet adını vermekle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'nin" Kraliçe'ye "bir şey sormadığını" söylediğini bildirmişti.

Göçmenlik statüsüyle ilgili tartışmalar

Trump'ın yorumları, ABD merkezli muhafazakar bir düşünce kuruluşunun Prens'in yasadışı uyuşturucu kullandığını anı kitabında itiraf etmesinden dolayı ABD'ye yasal olarak giremeyeceğini savunmasının ardından Harry'nin göçmenlik statüsüyle ilgili yeni tartışmaların yaşandığı dönemde geldi.

Harry gençliğinde kokain, marihuana ve saykodelik mantar kullandığını kitabında itiraf etmişti.

Heritage Foundation'ın açtığı davada ABD yasalarının, "böyle bir kişinin ülkeye girişini genellikle kabul edilemez kıldığı" savunuluyor.

ETİKETLER
ABD İngiltere Donald Trump ABD Başkanlık Seçimleri
Sıradaki Haber
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürecek
09:15
Kıyı Emniyeti 9 işçi alacak
09:10
Adana'da ev yangını: Anne ve 2 çocuğu can verdi
08:58
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 24 milyon lira ceza
08:48
Köprü yaptırdı, kapısına kilit taktı
08:34
Türkiye'den Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin anma mesajı
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
FOTO FOKUS
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ