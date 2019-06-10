Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçtiğimiz yılın nisan ayında yaptığı ABD ziyaretinin ilk gününde, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray’ın bahçesine diktikleri ve sembolik önem taşıyan meşe fidanı kurudu.
Fidan ziyaretten kısa süre sonra ortadan kaybolmuş, daha sonra geçici bir süreliğine karantina altına alındığı öğrenilmişti.
Meşe fidanı, Birinci Dünya Savaşı'nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği Fransa'nın kuzeyindeki ormanlık alandan alınması nedeniyle tarihi bir öneme sahipti.
Kaynak: Le Parisien