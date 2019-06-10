Çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik kullanımının sınırlandırılması fikri dünya geneline yayılıyor.

Küresel ısınma ve kirliliğe dikkat çeken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da atıkların azaltılması ve okyanusların temiz tutulmasına katkı sağlamak amacıyla 2021 yılına kadar tek kullanımlık plastiklerin Kanada'da yasaklanacağını duyurdu.

Mayıs ayında Avrupa Birliği (AB) Konseyi, plastik tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021’den itibaren yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Kaynak: Reuters