ABD Başkanı Donald Trump, aralıkta muharip komutanlık olarak kurulmasına ilişkin talimatname yayımladığı Uzay Kuvvetleri Komutanlığı için belirlediği komutanın adaylığını Senato'ya bildirdi.

Konuyla ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Onaylanırsa Raymond, yakında kurulacak ve uzaydaki müşterek askeri operasyonlar ile global güçlerin savaşa hazırlığına odaklanacak olan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığını yönetecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Raymond'un Senato'dan onaylanması durumunda Uzay Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: AA