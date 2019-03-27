Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonasında Türkiye ve Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.

İki takım maç öncesi bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi, birbirlerini selamladı.

Müsabakada Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler de unutulmadı.

İki takım sporcuları, terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan #HelloBrother (Merhaba Kardeşim) pankartı açtı.

Maçta Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-2 mağlup etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş 50 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: TRT World