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Trump: Uygun görmeyeceğimiz bir şey yaparlarsa Irak'a çok büyük yaptırım uygularız06 Ocak 2020 Pazartesi 03:44 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 04:24
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkarılmasıyla ilgili, "Uygun görmeyeceğimiz bir şey yaparlarsa, düşmanlık olursa, Irak'a çok büyük yaptırım uygularız" dedi.
ABD Başkanı Trump, "Orada çok pahalı bir üssümüz var, inşaası benden uzun zaman önce yapılan ve milyarlarca dolar tutan bir üs, parasını ödemezlerse ayrılmıyoruz." açıklamasını yaptı.
Trump, Irak'a yaptırım tehdidinde bulundu. Detayları Washington'dan TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/KeKFJBX9Hm pic.twitter.com/CqshkV9VV0— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2020
Kaynak: TRT Haber
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