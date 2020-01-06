ABD Başkanı Trump, "Orada çok pahalı bir üssümüz var, inşaası benden uzun zaman önce yapılan ve milyarlarca dolar tutan bir üs, parasını ödemezlerse ayrılmıyoruz." açıklamasını yaptı.

Trump, Irak'a yaptırım tehdidinde bulundu. Detayları Washington'dan TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/KeKFJBX9Hm pic.twitter.com/CqshkV9VV0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2020

Kaynak: TRT Haber