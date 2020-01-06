Dünya
ABD’de otoyolda zincirleme kaza: 5 ölü, 60 yaralı06 Ocak 2020 Pazartesi 02:50 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 02:40
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Pensilvanya Eyalet Polisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Pensilvanya eyaletinin Mount Pleasant şehrinde, bariyerlere çarparak devrilmesinin ardından 3 tır, tur otobüsüne çarptı.
Yaşanan zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Eyalet Polisi, otoyolun uzun süreli kapalı kalacağını açıklarken, yaralıların yaşlarının 7 ile 65 arasında değiştiğini belirtti.
Yaralılardan 28'inin Mount Pleasant şehrindeki Frick Hastanesine ve 11'inin Monroeville Forbes Hastanesine nakledildiği açıklanırken, 21 kişinin ise bölgedeki diğer hastanelere gönderildiği ifade edildi.
Kaynak: İHA
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