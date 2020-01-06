Kenya'da ABD üssüne El Şebab saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı06 Ocak 2020 Pazartesi 00:23 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 00:34
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, terör örgütü El Şebab'ın Kenya'daki Manda Körfezi Askeri Üssüne düzenlediği silahlı saldırıda 1 ABD askeri ile 2 Pentagon'a bağlı sözleşmeli personelin öldüğünü ve 2 Pentagon çalışanının yaralandığını açıkladı.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM), konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Doğu Afrika'da El Kaide'nin bir kolu olan El Şebab'ın gün içinde Manda Körfezi'ndeki Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssüne düzenlediği saldırıda 1 Amerikan askeri ve 2 Savunma Bakanlığı sözleşmeli personeli hayatını kaybetti. Ayrıca 2 Savunma Bakanlığı çalışanı da yaralandı."
Açıklamada, üsse topçu atışının yanı sıra küçük silahlarla da saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.
Yaraların durumunun iyi olduğu ve bölgeden tahliye edildikleri bilgisi paylaşıldı.
Saldırıda ayrıca, sivil işletmecilere ait 6 uçak da hasar gördüç
Kaynak: AA