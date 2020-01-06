ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM), konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Afrika'da El Kaide'nin bir kolu olan El Şebab'ın gün içinde Manda Körfezi'ndeki Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssüne düzenlediği saldırıda 1 Amerikan askeri ve 2 Savunma Bakanlığı sözleşmeli personeli hayatını kaybetti. Ayrıca 2 Savunma Bakanlığı çalışanı da yaralandı."

Açıklamada, üsse topçu atışının yanı sıra küçük silahlarla da saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Yaraların durumunun iyi olduğu ve bölgeden tahliye edildikleri bilgisi paylaşıldı.

Saldırıda ayrıca, sivil işletmecilere ait 6 uçak da hasar gördüç

Kaynak: AA