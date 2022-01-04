Kongre baskını sonra Twitter hesabı tamamen askıya alınan Eski ABD başkanı, Twitter’ın Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Greene'nin kişisel hesabını, COVID-19 hakkında çarpıtma yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya alınmasına sessiz kalmadı.

Eski ABD başkanı Trump şirketin bu ülkede iş yapmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve Greene'i şirkete karşı mücadeleye devam etmeye çağırdı.

Facebook, Greene'in "daha önce Topluluk Standartlarına uymayan bir şey yayınlamasının" ardından Pazartesi günü Greene'in hesabını 24 saat askıya aldı.

Trump “Herkes Twitter ve Facebook'u bırakmalı” dedi.

Biden yönetiminin COVID-19 politikalarını eleştiren birinci sınıf temsilcisi Greene’in bunu hak etmeyen dürüst, vatansever, çalışkan insanlardan oluşan büyük bir seçmen kitlesine sahip olduğunu belirten Trump , Twitter ve Facebook'u "sefil hayat" olarak nitelendirdi.

Greene de şirketi gerçekleri kaldıramayan Amerikan düşmanı olarak tanımladı.

