Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
20 kişinin öldüğü baskının ihbarı 'asılsız' çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ta 12'si çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği polis operasyonu ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. Operasyona neden olan ihbarın asılsız olduğu açıklanırken, olayla ilgili 14 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.
Irak polisi ihbar üzerine Babil şehrinde bir eve baskın yaptı. İçeridekiler de silahla karşılık verdi ve aynı aileden 12'si çocuk 20 kişi öldü.
Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda ihbarın asılsız ve ihbarcının baskın yapılan evin damadı olduğu ortaya çıktı.
14 polis gözaltına alındı
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi yanlış istihbarat nedeni ile operasyon düzenlendiğini operasyona katılan polis amiri dahil 14 polisin gözaltına alındığını soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Irak medyası soruşturmanın detaylarını paylaştı.
Haberlere göre; ihbarı uyuşturucu ile mücadelede görevli bir subay yaptı. Subay, çiftçilik yapan kayınpederi hakkında "uyuşturucu taciri olduğu ve evinde teröristleri sakladığı" şeklinde yalan ihbarda bulundu.
Etiketler: Irak
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