Irak polisi ihbar üzerine Babil şehrinde bir eve baskın yaptı. İçeridekiler de silahla karşılık verdi ve aynı aileden 12'si çocuk 20 kişi öldü.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda ihbarın asılsız ve ihbarcının baskın yapılan evin damadı olduğu ortaya çıktı.

14 polis gözaltına alındı

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi yanlış istihbarat nedeni ile operasyon düzenlendiğini operasyona katılan polis amiri dahil 14 polisin gözaltına alındığını soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Irak medyası soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Haberlere göre; ihbarı uyuşturucu ile mücadelede görevli bir subay yaptı. Subay, çiftçilik yapan kayınpederi hakkında "uyuşturucu taciri olduğu ve evinde teröristleri sakladığı" şeklinde yalan ihbarda bulundu.