Trump Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmayı tebrik ederek, "Bu ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün" dedi.

Trump, Türkiye'nin harika bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, "Yaptırımları ve vergi artışlarını çabucak kaldıracağım. Ateşkes harika bir sonuç oldu." diye belirtti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

Ortak açıklama ile Türkiye ve ABD'nin kuzeydoğu Suriye ile ilgili anlaştığı belirtilmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA