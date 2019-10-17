Azez'de patlayıcı madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı17 Ekim 2019 Perşembe 20:07 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 20:09
Halep'in Azez ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi, olayla ilgili üç kişi tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin desteğiyle icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı sonrası Azez'de oluşturulan yerel polis gücü teşkilatınca, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, İdlib bölgesinden Münbiç'e patlayıcı madde taşınacağı bilgisini alan Azez Emniyet Müdürlüğü istihbarat birimi ekipleri, ilçe girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çeşitli bölümlere gizlenmiş halde bomba yapımında kullanılan yüklü miktarda patlayıcı madde buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kaynak: AA