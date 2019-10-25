Dünya
Trump Tower önünde göçmen politikası protestosu25 Ekim 2019 Cuma 09:27 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 09:31
Amerika Birleşik Devletleri'nde, hükumetin göçmen karşıtı politikalarına tepki amacıyla protesto gösterisi düzenlendi.
New York kentindeki Trump Tower önünde toplanan bir grup, Amerikan hükumetinin göçmen politikasına tepki gösterdi.
Göstericiler, İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek verdi.
Trump yönetiminin göçmen politikasının ana hedeflerinden biri Meksika sınırına duvar örmek.
Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, başlayan duvar inşası için yaklaşık 3 buçuk milyar dolar ayırdığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA