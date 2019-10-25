Johnson'ın geçen hafta AB ile Brexit anlaşmasına varmasının ve parlamentodan destek sinyali almasının ardından, İngiltere üç buçuk yıllık Brexit bilmecesini çözmeye her zamankinden daha yakın görünüyor.

Ancak hala aşılması engeller bulunuyor.

İngiliz parlamenterlerin Salı günü Johnson'ın tasarıyı yasalaştırma süresini üç gün ile sınırlayan son derece sıkı görüşme takvimini reddetmelerinin ardından AB'den ayrılmayı "ölüm kalım meselesi" olarak nitelendiren Johnson'ın 31 Ekim'e kadar İngiltere'yi birlikten çıkarabileceğine şüpheyle bakılıyor.

Üst düzey AB diplomatları bundan sonrası için en olası seçeneğin AB'nin üç aylık bir erteleme süresi vermesi, bu süre içinde Brexit tasarısının parlamentodan geçmesi halinde İngiltere'nin daha erken ayrılmasına imkan verilmesi olduğunu söyledi.

Johnson'ın sözcüsü, AB'nin Brexit'i ocak ayının sonuna kadar ertelemeyi önermesi halinde İngiltere'de bir seçim yapılması gerektiğini ve bunun Noel'den önce yapılabileceğini söyledi.

Diplomatların verdiği bilgiye göre AB üyesi 27 ülkenin temsilcileri dün Brüksel'de yapılan toplantıda Brexit'i üç ay ertelenmesi konusunda bir karar almadı.

Temsilciler Cuma günü tekrar bir araya gelerek karar almayı ve konuyla ilgili acil AB devlet başkanları zirvesi düzenlemesinin önüne geçmek istiyorlar.

Kaynak: Reuters