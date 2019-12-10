ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlanmasına dair soruşturma Cumhuriyetçi Parti'nin protestosuna sahne oldu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde düzenlenen oturumun başında Trump yanlısı bir protestocu Demokrat Parti'yi protesto edince salondan çıkarıldı. O an TRT Haber salondaydı.

Oturumda "Trump Ukrayna İtham Soruşturması" ismini taşıyan rapor, canlı yayınlarla uzman ve danışman ifadeleri ile ayrıntılı ele alındı. Demokrat Partili Jerrold Nadler, Trump’ın kendini ülkesinin önüne koyduğunu, 2020 seçimini korumak zorunda olduklarını söyledi.

"Ülkemiz için utanç"

Cumhuriyetçi Parti’nin hedefinde ise İstihbarat Komitesinin Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff vardı.

Cumhuriyetçi vekiller, Adam Schiff’in ifade vermemesini eleştirerek “Adam nerede?” ve "Kayıp" yazan pankartlar koydu. Cumhuriyetçi Parti, soruşturmaya tepkisini salonunun dışında da gösterdi.

Cumhuriyetçiler Demokratları Amerikalılar için yasa çıkarmak yerine, bütün mesaisini soruşturmaya ayırmakla suçluyor. Trump soruşturmasını takip eden halkın önünden geçtiği bitişik salonun girişine "Siz bu oturumu beklerken" denilmiş ve altında Trump yönetiminin Amerikalılar için yaptıkları yazılmış.

Yazılarda Trump yönetimi ile birlikte istihdamın, yatırım ve iş olanaklarının arttığı, işsizliğin azaldığı hatırlatıldı. Bir kağıtta ise Demokratların yasaları geçirmemesi eleştirildi. Trump soruşturma için "ülkemiz için utanç" ve "aldatmaca" dedi.

Bundan sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi vekiller ile görüşecek iki komitenin başkanı ile birlikte Trump'ın suçlanmasına dair oylamanın tarihine karar verecek.

Haber: Tuna Şanlı