Dünya

Malezya'da nesli tükenmekte olan bir fil ölü bulundu

10 Aralık 2019 Salı 05:36 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 05:41

Malezya'nın Sabah eyaletinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan pigme fillerden biri daha ölü bulundu.

[Fotoğraf: AP]