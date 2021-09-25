ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerindeki tekrar adaylık planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Real America's Voice isimli televizyon kanalına verdiği mülakatta Trump, kendisini adaylıktan vazgeçirebilecek tek şeyin "doktorundan kötü bir haber" olduğunu söyledi.

Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu mülakatta Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar tarafından kurulan ve 6 Ocak Kongre Baskını'nı soruşturan komiteye ifade vermemekte de kararlı olduğunu kaydetti.