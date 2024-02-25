Trump: Sabıka fotoğrafım siyahi seçmenlere hitap ediyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump kendisini siyahi seçmenlerle kıyasladı. Suç duyurularının ve sabıka fotoğraflarının siyahi seçmenlere hitap ettiğini söyleyen Trump aynı kaderi paylaştıklarını belirtti.

91 farklı suç duyurusyla karşı karşıya olan Trump siyahi muhafazakarların katıldığı bir toplantıda, “Hiçbir şey için, hiçbir temeli olmayan bir şey için suçlandım. Bunu seçime müdahale olduğu için yapıyorlardı ve sonra ikinci kez, üçüncü kez ve dördüncü kez suçlandım. Ve pek çok insan, siyahi seçmenlerin beni bu yüzden sevdiğini, çünkü çok kötü bir şekilde incindiklerini ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve aslında beni ayrımcılığa uğrayan biri olarak gördüklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Trump, Siyah Muhafazakar Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı gala için toplanan kalabalığa, "Ulusumuzun tarihindeki en büyük kötülüklerden bazılarının, azınlıkları hedef alıp onlara boyun eğdirerek özgürlüklerini inkar etmeye çalışan yozlaşmış sistemlerden geldiğini çoğu kişiden daha iyi anlıyorlar. Sanırım siyahilerin artık bu kadar benim tarafımda olmasının nedeni bu çünkü benim başıma gelenin onların başına geldiğini görüyorlar" dedi.

Trump ayrıca siyah Amerikalıların sabıka fotoğrafını herkesten daha fazla "benimsediğini" iddia etti.

Konuşmasında siyahilerin sabıka fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle gezdiğini ve fotoğrafı bardaklara bastığını vurguladı.