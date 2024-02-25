Eski İsrail Başbakanı Olmert: Netanyahu'nun ortakları bölgesel savaş istiyor, Gazze ilk adım

Olmert, Haaretz gazetesinde yayımlanan yazısında Gazze'ye yönelik saldırılar ve Netanyahu koalisyonun tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski İsrail Başbakanı, "Netanyahu'nun 'Mesih Koalisyonu' ortakları topyekûn bir bölgesel savaş istiyor, Gazze sadece ilk adım" başlıklı yazısında, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi durumunda İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı başlatacağını ifade etti.

Netanyahu hükümetinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de Refah'a kara saldırısını desteklediğine işaret eden Olmert, söz konusu saldırının İsrail ile Mısır arasında imzalanan Camp David Sözleşmesini tehlikeye sokacağı uyarısında bulundu.

Refah'a kara saldırısının Mısır'a olası etkilerine değinen Olmert, muhtemel saldırının aynı zamanda İsrail ile ilişkileri bulunan Ürdün sokaklarını da karıştıracağı değerlendirmesini yaptı.

"Mescid-i Aksa’ya getirilen kısıtlamaların amacı Filistinlileri kışkırtmak"

Netanyahu hükümetinin ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere sınırlama getirme kararını değerlendiren Olmert, bunun Batı Şeria başta olmak üzere Filistinliler arasında ayaklanmaya yol açabileceğini belirtti.

Eski İsrail Başbakanı, Netanyahu ve Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getirerek Filistinlileri kışkırtma yoluna gittiğine işaret etti.

"Bu çetenin amacı Mescid-i Aksa'yı Müslümanlardan temizlemek"

Eski İsrail Başbakanı Olmert, "Mesih halüsinasyoncuları" olarak adlandırdığı Ben-Gvir ve Smotrich'in hedefinin harabeye dönen Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa etmekle sınırlı olmadığının altını çizdi.

Gazze'nin asıl hedefe giden yolda ilk basamak olduğunu belirten Olmert, şunları kaydetti:

"Gazze sadece giriş bölümü; bu çetenin, üzerinde düşündükleri gerçek mücadelenin yürütüleceği temel olarak inşa etmek istediği platform: Batı Şeria ve Tapınak Dağı (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) savaşı. Bu çetenin nihai amacı Batı Şeria'daki Filistinlileri temizlemek, Tapınak Tepesi'ni ibadet eden Müslümanlardan temizlemek ve bu bölgeleri İsrail devletine ilhak etmektir. Bu hedefe ulaşmanın yolu kanlıdır."

Filistinlileri Batı Şeria'dan çıkarmanın ve Müslümanları Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmanın büyük bir çatışmaya neden olacağı uyarısında bulunan Olmert, "Bu hedefe şiddetli çatışmalar olmadan ulaşılamayacaktır. Armagedon, topyekûn savaş. Güneyde, Kudüs'te, Batı Şeria topraklarında ve gerekli olduğu ölçüde kuzey sınırında." ifadesini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Olmert, Ben-Gvir ve Smotrich'in başını çektiği "çetenin" Netanyahu'yu ele geçirerek "hizmetkarları" haline getirdiğini, bu grubun Gazze'ye saldırıların yanı sıra Lübnan sınırındaki çatışmaların da devam etmesini istediğini kaydetti.