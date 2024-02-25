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Dünya
AA 25.02.2024 01:57

ABD ve İngiltere 18 Husi hedefini vurdu

ABD ve İngiltere'nin müttefiklerinin desteğiyle Yemen'de 8 farklı yerde 18 Husi hedefini vurduğu duyuruldu.

ABD ve İngiltere 18 Husi hedefini vurdu
[Temsili Fotoğraf: AA]

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yemen'de Husiler tarafından kontrol edilen yer altı silah depoları, insansız hava aracı sistemleri, hava savunma sistemleri, radarlar ve bir helikopterin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıların Husilerin Kızıldeniz'de küresel ticaret ve masum canlara yönelik tehdidini azaltmayı hedeflediği ifade edildi. 

Açıklamada, saldırıları ABD ve İngiltere'nin Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle yaptığı aktarıldı.

Yemen'de 8 farklı yere düzenlenen saldırıların 18 Husi hedefini vurduğu ifade edilen açıklamada, bunun Husilerin Kızıldeniz'de süregelen saldırılarına cevaben yapıldığı savunuldu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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