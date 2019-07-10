Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump-Han görüşmesinde, ABD ile Pakistan arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik konuların ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Han, barışçıl bir Güney Asya'nın inşası ve iki ülke arasındaki ortaklığın kalıcı hale gelmesine yönelik şartların oluşturulması amacıyla terörle mücadele, savunma, enerji ve ticaret de dahil birçok konuyu ele alacaklar." ifadesine yer verildi.

Amerikan medyası, Han'ın Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmenin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olabileceği yorumlarına yer verdi.

ABD Başkanı Trump, "terörle mücadeleye yeterince destek olmadığı" gerekçesiyle bu ülkeye ABD'nin yaptığı bazı askeri yardımları geçen yıl askıya almış ancak İmran Han'ın başbakanlık koltuğuna oturmasından sonra iki ülke ilişkilerinde görece iyileşme emareleri ortaya çıkmıştı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yönetim kurulu geçen hafta, Pakistan ekonomisini canlandırmak için üç yıllık 6 milyar dolarlık kurtarma planını onaylamıştı ancak IMF, bunun için kesin şartlar eklemiş ve hükümetin katı tasarruf tedbirleri alması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA