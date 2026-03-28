Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2026 00:48

Trump: Orta Doğu, İran'ın terör saldırılarından özgürleşmeye çok yakın

ABD Başkanı Trump: Orta Doğu, İran’ın terör saldırıları ve nükleer şantajından özgürleşmeye her zamankinden daha yakın

Trump: Orta Doğu, İran'ın terör saldırılarından özgürleşmeye çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump:

- Benim liderliğimde Amerika, bu radikal rejimin oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırıyor ve “Epic Operasyonu” ile İran’ın güçlerini büyük ölçüde zayıflatıyor. Korku, kimsenin daha önce hiç görmediği türden bir şey. Biz, açık ara farkla dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz.

- Şu anda müzakere ediyoruz ve bir şeyler yapabilsek harika olurdu, ama açmaları gerekiyor. Trump Boğazı'nı açmaları gerekiyor, yani Hürmüz Boğazı'nı. Affedersiniz, çok üzgünüm. Çok büyük bir hata

- O bölgede bulunmayan ülkelerden de muazzam bir destek gördük; gerçekten büyük destek verdiler. Bence Türkiye harikaydı, gerçekten harikaydı. O harika bir lider. O harika bir lider.

-Endonezya da harikaydı. O kadar çok şey yaşadık ki, bilirsin, kimlerin dostun olduğunu anlıyorsun, gerçekten, kimlerin dostun olduğunu anlıyorsun ama Endonezya, Türkiye ve daha pek çok ülke...

-Bu gece, İran’ın teröründen ve saldırganlığından arınmış bir Orta Doğu’ya her zamankinden daha yakınız. Birkaç kişi dışında kimsenin bilmediği silahlara sahibiz.

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
Husiler: İran’a karşı savaşa katılan ittifaklara doğrudan müdahale ederiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
Husiler: İran’a karşı savaşa katılan ittifaklara doğrudan müdahale ederiz
00:38
İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti
01:02
İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
00:14
Trump: İran'la görüşmeler sürüyor
00:06
UAEA: Saldırıya uğrayan İran'daki sarı kek üretim tesisinde radyasyon seviyesinde artış bildirilmedi
00:01
İran Meclis Başkanı: Enerji fiyatlarını düşürmek için o kadar çok sahte haber yaydılar ki piyasa uyuştu
Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor
Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor
FOTO FOKUS
STRATCOM Zirvesi başladı
STRATCOM Zirvesi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ