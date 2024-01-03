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Dünya
AA 03.01.2024 10:10

Trump, Maine eyaletinde ön seçimlere giremeyeceğine dair kararı temyize taşıdı

Eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık Seçimleri aday adayı Donald Trump, Maine eyaletinin, Cumhuriyetçi Partinin eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair kararını temyize götürdü.

Trump, Maine eyaletinde ön seçimlere giremeyeceğine dair kararı temyize taşıdı
[Fotograf: AP]

ABD basınındaki haberlere göre, Trump, Kennebec Bölge Üst Mahkemesine, eyalet yönetiminin kararının bozulması için temyiz başvurusunda bulundu.

Bölge yargıcının 20 gün içinde kararını açıklaması bekleniyor.

Trump'ın bu adımının ardından konu, ABD Yüksek Mahkemesine taşınabilir.

Trump'ın, Colorado eyaletinin benzer kararı için de yakın zamanda temyiz başvurusu yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, 28 Aralık'ta Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına yönelik karar verildiğini bildirmişti.

Kısa süre öncesinde Colorado Yüksek Mahkemesi benzer bir karar vermişti.

Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı, 5 Mart 2024'te her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer almayacak.

İki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek.

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