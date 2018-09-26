Trump: Maduro askeri darbeyle kolaylıkla devrilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri arasında yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin askeri müdahaleyle kolayca devrilebileceği değerlendirmesini yaptı.

"Çok hızlı şekilde devrilebilecek bir rejim"

Trump, "Asker karar verirse, ordu tarafından çok hızlı şekilde devrilebilecek bir rejim" ifadelerini kullandı.

ABD liderliğindeki bir askeri darbenin mümkün olup olmadığına dair soruyu yanıtsız bırakan Trump, askeri strateji ortaya koymadığını söyledi.

"Direkt bana gelin, aileme dokunmayın"

Diğer yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Hazine Bakanlığı'nın dün eşi ve yakın çevresine yönelik aldığı yaptırım kararı hakkında devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "emperyalist güce karşı verilen savaşta bu tür yaptırımların etrafındakiler için bir onur nişanesi olduğunu" kaydetti.

Eşini hedef alan yaptırımlara tepki gösteren Maduro, "Bana saldırmak istiyorsanız direkt bana gelin ancak Cilia'ya ve aileme dokunmayın" dedi.

Bakanlığın yolsuzluk iddiaları üzerine hedef aldığı isimler arasında Venezuela Devlet Başkanı'nın eşi Cilia Flores'in yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İletişim Bakanı Jorge Jesus Rodriguez Gomez var.

Maduro'ya suikast girişimi

Maduro'ya, Ağustos'ta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, sosyal medya sitesi Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

The New York Times (NYT) gazetesinde bu ayın başında yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planladığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA