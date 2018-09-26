İdlibliler Soçi mutabakatının ardından evlerine dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 17 Eylül'de imzaladıkları Soçi mutabakatı, İdliblilere güven ve eve dönme umudu veriyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'in kısmen daha güvenli olan sınır kamplarına sığınan siviller evlerine dönüyor.

Uzun yıllardır evlerini göremeyen siviller, ilk iş olarak evlerde bakım ve onarım çalışmalarına başlıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre mutabakat sonrası 50 binin üzerinde sivil evlerine döndü.

"Yıkılan evleri onarmaya başladık"

İdlib'in güneyindeki Habit köyünden Adülkerim Hamşo yaptığı açıklamada, bölgede kalıcı barış ve güven içinde yaşamak istediğini söyledi.

Hamşo, "Son dönemdeki hava saldırılardan dolayı geçen yıllardakine göre daha fazla göç oldu. Ama Putin ile Erdoğan’ın anlaşmasından sonra köyümüze döndük. Yıkılan evleri onarmaya başladık. Şu an komşuma yardım ediyorum. Kalıcı barış ve güven için Allah’a dua ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Anlaşma bizim için umut oldu"

Bir diğer İdlibli Muhammed El Muhammed de hava saldırılarından sonra göç ettikleri evlerine mutabakat sonrası döndüklerini ifade etti.

Muhammed, "Hava saldırılardan sonra köylülerle birlikte ailem de köyden göç etti. Anlaşma sonrası halk köyüne, evlerine geri dönmeye başladı. Evlerine dönenler onarma işlerine başladı. Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bizim gideceğimiz, sığınacağımız yer yok. Saldırılar olunca köyün etrafına ağaçların altına sığınırdık. İnsanlar göçten yoruldu. Bu anlaşma bizim için umut oldu." ifadelerini kullandı.

Sivillerden İbrahim Cevher de mutabakatı kendileri için hayırlı gördüklerini belirtti.

"Türk halkı ve hükümetine çok teşekkür ederim." diyen Cevher, şöyle devam etti:

"Özellikle Allah’ın bize gönderdiği Tayyip Erdoğan’a harcadığı emekleri için teşekkür ederim. Mazlum halka sağladığı güven ve emniyeti sağladığı için teşekkür ederiz. Arap hükümetlerinin liderleri bizi hayal kırıklığına uğrattığı için sitemimiz var. Allah bizi Şam’daki katilden ve zalimden en yakın zamanda kurtarsın." şeklinde konuştu.

"Köy halkı, anlaşmanın olumlu olduğunu ve umut verici olduğunu konuşuyor"

Filistinli Um Muhammed hava saldırılarında yıkılan evlerini onardıklarını söyledi.

Muhammed, şunları kaydetti:

"Helikopter evimizi hedef aldıktan sonra tamamen yıkıldı. Köye geri döndük. Yıkıntıları temizledik. Kalan eşyalarımızı bir kenara ayırdık. Komşularımız bize yardım etti. Bu topraklar bizimdir. Canımız bedenden çıkana kadar biz burada kalacağız. Köy halkı, anlaşmanın olumlu olduğunu ve umut verici olduğunu konuşuyor. Göç zor bir şeydir. İnsan evini toprağını kolayca terk edemez. İnşallah hava saldırıları durur. Güven ve istikrar sağlanır."

Kaynak: AA