Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi planını tartıştıklarını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'deki durumu, DEAŞ'ın yapılanmasını ve ABD askerlerinin Suriye'den aşamalı geri çekilme planını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'de herhangi bir kimyasal silah kullanımının tolere edilmemesi gerektiğini yinelendiği ifade edildi.

Kaynak: Reuters