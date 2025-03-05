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Dünya
TRT HABER, AA 05.03.2025 06:34

Trump Kongrede konuşuyor: Amerikan rüyası geri döndü

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Trump Kongrede konuşuyor: Amerikan rüyası geri döndü

ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde" diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

Trump'ın Kongre konuşmasını bölen Demokrat meclis üyesi salondan çıkarıldı
Trump'ın Kongre konuşmasını bölen Demokrat meclis üyesi salondan çıkarıldı

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor" ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi."

"Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."

Enerji fiyatalrını düşüreceğiz. ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Büyük rüyların ve cesur adımlar atmanın zamanı, ABD rüyası geri döndü."

"Biden yönetimi bize ekonomik enkaz bıraktı"

"Üniversite mezunlarımızın başka ülkelerde çalışmasını önlemek için çalışacağız"

"Tayvan 160 milyar dolarluk ABD'de çip üreteimi için fabrika kuracağını açıkladı"

"2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Gümrük vergileri uygulaması ABD'yi yeniden zengin yapacak.

"Polisleri öldürene idam cezası getiren bir yasa çıakrılması talimatını verdim"

"Karteller bize savaş açtı, ABD'nin de artık uyuşturucu kartellerine savaş açmasının zamanı geldi"

"Panama Kanalı'nı yeniden alacağız. Panama Kanalı Amerikalılar tarafından Amerikalılar için inşa edilmişti. 38 bin Amerikan işçisi hayatını kaybetti. Tarihimizdeki en pahalı projeydi. Biz bunu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz."

"Grönland çok küçük bir nüfus ve son derece büyük bir toprak parçası. Grönland bizim için önemli. Bize katılmak isterse seve seve kabul ederiz"

"Altın Kubbe savunma sistemi için Kongre'den bütçe istiyorum. Savunmamız için bu çok önemli."

"Ukrayna'daki vahşi savaşı durdurmak için çalışıyorum. Ukrayna barış masasına gelmeye hazır, Rusya ile de görüştüm onların da barışa hazır olduğuna dair güçlü sinyaller aldım"

"Zelenskiy'den bir mektup aldım, ABD'nin güçlü önderliğinde çalışmaya ve Mineral Anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu söylüyor."

"Mars'a ABD bayrağı dikeceğiz"

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