Trump'ın Kongre konuşmasını bölen Demokrat meclis üyesi salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında, Temsilciler Meclisi salonunda ilginç bir olay yaşandı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

Johnson, Green'in çıkarılmasından önce, "Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor." dedi.

Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.