Reuters’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformunu oluşturacağını açıkladı.

Trump'ın "realDonaldTrump" kullanıcı adlı hesabını askıya alan Twitter, seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" adlı hesabı da askıya almıştı.

"Şiddeti kışkırtma riski" nedeniyle askıya alındı

Sosyal medya platformu Twitter bugün, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" sözleri kullanılmıştı.

Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabını kapatmıştı.

ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın da aktif olduğu görülmüştü.

Trump'tan Twitter'a: Bizi susturamayacaksınız

Donald Trump, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini söyleyerek, şunlara yer vermişti:

"Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız."

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı Başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti.