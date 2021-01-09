İspanya'da "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 600 yol trafiğe kapatıldı, çok sayıda araç da yolda kaldı. Dün geceden bu yana yollarda mahsur kalan 400 kişi kurtarıldı.

Zaragoza'da bir evsiz ve Malaga'da da arabasında mahsur kalan bir kadın, soğuktan donarak hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: Reuters]

İspanya'da son yılların en yoğun kar fırtınası

Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı ülkede, 10 büyük şehirde sivil yardım kurumları "kırmızı" alarma geçti.

Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de neredeyse tüm yollar ve Barajas Havalimanı kapatıldı, tren ve otobüs seferleri durduruldu.

Kar yağışı tüm hafta sonu devam edecek

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, durumun çok ciddi olduğunu söyleyerek, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

"Kentte yaşam durdu. Şu an tahmin yapmak çok zor çünkü kar yağışı tüm hafta sonu devam edecek gibi gözüküyor."

Halen 400'den fazla aracın yolda mahsur kaldığını belirten yetkililer, askeri birliklerden yardım istedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Aşılama çalışmalarına "kar fırtınası" arası verildi

Kötü hava şartları nedeniyle Madrid ve birçok kentte, koronavirüs aşılamasına da ara verildi.

Madrid, Castilla La Mancha ve Valensiya başta olmak üzere bazı özerk yönetimlerde de okulların açılışı ertelendi.

Kara alışık olmayan Madrid'de her yerin beyaza bürünmesiyle sokaklarda da ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar sokak aralarında kayak yaptı.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı ertelendi

Kötü hava şartları La Liga'da bugün oynanması öngörülen Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının da ertelenmesine neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başına kadar devam etmesini bekliyor. Ülkede sıcaklık eksi 8 dereceye kadar düşebilir.