ABD'nin eski Başkanı Trump, muhafazakar radyo sunucusu Rush Limbaugh'nun vefatı dolayısıyla Fox televizyonuna telefonla bağlandı.

Senato'da yapılan azil davasında aklanmasının ardından "medya sessizliğini" bozan Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazandıkları iddiasını yineledi ve "Seçim gecesi yaşananlar utanç vericiydi" dedi.

Trump, seçim gecesi merkezlerin kapatıldığını iddia etti. Başkanlık seçimini "üçüncü dünya ülkesindeki bir seçime" benzetti.

Trump 2024 seçimine katılacak mı?

Aynı durumda Demokratlar'ın da buna isyan edeceğini öne süren Trump, Cumhuriyetçi Parti'de böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Newsmax kanalına da konuşan Trump, 2024 seçimine katılıp katılmayacağı sorusuna, “Bunu söylemek için henüz erken ama anketler çok iyi” yanıtını verdi.