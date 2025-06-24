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Dünya
AA, Reuters 24.06.2025 13:58

Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu bildirdi. Trump, sosyal medya hesabından ise "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir" açıklamasında bulundu.

Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma

Trump, Lahey'deki NATO zirvesine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.

Trump, İsrail'i İran'a daha fazla bomba atmaması konusunda uyararak, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir" dedi.

Trump: İran ve İsrail'in ateşkesi ihlal etti

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğuna işaret etti.

İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, "İsrail'den memnun değilim." şeklinde konuştu.

Trump, ayrıca, "İsrail ve İran, artık ne yaptıkları belli olmayan kadar şiddetli savaşıyor" dedi.

"İsrail İran'a saldırmayacak"

Donald Trump, tüm bu açıklamalarının ardından Truth Social sosyal medya hesabından yeniden İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in İran'a saldırmayacağını belirten Trump, "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca yaptığı diğer paylaşımda da "İran nükleer tesislerini asla yeniden inşa edemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes süreci

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

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