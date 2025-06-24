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Dünya
AA 24.06.2025 13:39

İran: Ateşkese rağmen İsrail saat 09.00'a kadar saldırılarını sürdürdü

İran, ateşkes ilanından sonra İsrail'in saat 09.00'a kadar ülkeye üç aşamada saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

İran: Ateşkese rağmen İsrail saat 09.00'a kadar saldırılarını sürdürdü

İran devlet televizyonu, Hatemu'l Enbiya Merkezi Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist saldırgan rejim (İsrail), bu sabah saat 09.00'a kadar üç aşamada İran topraklarındaki bazı merkezlere saldırdı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını ve İsrail'in ağır bedel ödeyeceğini duyurduğu hatırlatmasında bulunuldu.

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı aktarılmıştı.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

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