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Dünya
AA 24.06.2025 13:09

İrlanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerle ticareti yasaklayacak

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İrlanda'nın, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayan yasayı Kabine onayına sunan ilk Avrupa ülkesi olacağını açıkladı.

İrlanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerle ticareti yasaklayacak

Harris, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İrlanda'nın Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükselttiğini ve tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Her ülkenin elindeki tüm imkanları kullanması gerektiğini dile getiren Harris, "Bugün, Avrupa'da işgal altındaki Filistin toprakları ile ticareti yasaklayan yasayı Kabine onayına sunan ilk ülke olacağız. Bu önemli bir adım, çünkü İrlanda halkı adına bu soykırım faaliyetlerine karşı sesimizi yükseltiyor ve tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ancak tabii ki, asıl umudum ve düşüncem, bugün bu yasayı yayımlamanın gerçek faydasının diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi." diye konuştu.

İrlanda'nın söz konusu yasası, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden yapılacak ithalatı ve bu yerleşimlerle her türlü ticareti yasaklamayı hedefliyor. Bu yerleşimlerde üretilen ürünlerin ülkeye sokulması engellenmek isteniyor.

ETİKETLER
İrlanda İsrail Ticaret İsrail'in Gazze Soykırımı
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