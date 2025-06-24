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Dünya
AA 24.06.2025 12:36

Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarının durdurulması için "acil uluslararası eylem" çağrısı

Filistin yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in sürdürdüğü yıkımların durdurulması için "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.

Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarının durdurulması için "acil uluslararası eylem" çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği yıkımlarla "şehrin demografik yapısını değiştirmeyi, gerçek sahiplerini şehri boşaltmaya ve göç etmeye zorlamayı" amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası toplumu, özellikle Silvan Mahallesi'ndeki yıkımlar olmak üzere, işgal altındaki Kudüs'te İsrail işgalinin ihlalleri ve suçları konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yapılara ilişkin yıkım kararlarının 7 bine ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu durumun "Kudüs'te yaşayan 60 bin Filistinlinin hayatını etkilediği" vurgulandı.

İsrail 2024 yılının başından bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım kararlarını artırırken, insan hakları örgütleri Filistinlilerin bölgede inşaat yapmasının da engellendiğini belirtiyor.

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