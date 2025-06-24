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Dünya
AA 24.06.2025 11:37

İsrail - İran geriliminde son durum: Ateşkes ihlal edildi mi?

İran'ın, iki ülke arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail'e füze saldırısı düzenleyeceği yönündeki haberler, İran medyasının devlet televizyonuna dayandırdığı haberde yalanlandı. İsrail'in misilleme tehdidinin ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "Düşmanın herhangi bir saldırganlık eylemine kararlı yanıt vermeye hazırız" dedi.

İsrail - İran geriliminde son durum: Ateşkes ihlal edildi mi?

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın sadece saatler önce duyurduğu ateşkese rağmen İran’ın füze saldırısında bulunduğunu öne sürerek, Tahran’da yüksek yoğunluklu askeri operasyonları sürdürme talimatı verdiğini açıkladı.

Katz, İran’ın ateşkesi "bariz biçimde ihlal ettiğini" savundu.

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İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, katıldığı durum değerlendirmesi oturumunda, "İran'ın ateşkesi feci biçimde ihlali karşısında, şiddetle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İran iddiaları reddetti

İran’ın yarı resmi öğrenci haber ajansı ISNA ise, İran’ın ateşkes sonrası İsrail’e füze saldırısı düzenlediğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Devlet televizyonunun konuya ilişkin haberinde, İsrail'e füze atıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Haberde, 'Siyonist rejime, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan işgal topraklarına füze atıldığına ilişkin haberler doğru değil." ifadesi kullanıldı.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "Düşmanın herhangi bir saldırganlık eylemine kararlı yanıt vermeye hazırız" dedi.

Trump’tan ateşkes çağrısı

Ateşkesi duyuran ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “ATEŞKES ARTIK YÜRÜRLÜKTE. LÜTFEN İHLAL ETMEYİN!” ifadesine yer vermişti.

Netanyahu: Hedeflerimize ulaştık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkesi doğrulayarak, 13 Haziran’da başlattıkları sürpriz saldırının amacına ulaştığını, İran’ın nükleer programı ile füze kabiliyetlerinin imha edildiğini söyledi.

Netanyahu, "İsrail, Başkan Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'ne, İran nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasına verdikleri destek ve katılım için teşekkür eder" dedi.

İran: Biz de saldırıları durdururuz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, İsrail’in saldırılarını durdurması hâlinde, İran’ın da misilleme saldırılarını 04.00 itibarıyla sonlandıracağını ifade etti.

Piyasalarda ateşkes etkisi

ABD’nin iki gün önce İran’daki nükleer tesislere sığınak delici bombalarla düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin ilan edilmesi, küresel piyasalarda iyimserlik yarattı. Salı günü borsalarda yükseliş yaşanırken, petrol fiyatlarında keskin düşüş görüldü.

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