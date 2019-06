İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesiyle yükselen gerilim sürüyor.

Saldırıyı son anda durdurduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, sözlerini revize ederek, "İran'a saldırı için hiçbir zaman son onayı vermedim" dedi.

Trump: Askeri seçenek hala masada

Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı son açıklamada da, İran'a askeri seçeneğin hala masada olduğunu söyleyerek, İran'a yeni yaptırımlar getirileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise düşürülen hava aracının İran'ın hava sahasında olduğunu gösteren koordinatların yer aldığı haritayı paylaştı.

"İran'a pazartesiden itibaren ek yaptırımlar uyguluyoruz"

Trump, İran konusuyla ilgili Twitter'dan da açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını vurgulayan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran konusundaki planını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....