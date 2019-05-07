Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Üsteğmen Michael Behenna'nın affedilmesine dair bir kararname imzaladığını açıkladı.

Askeri mahkemenin eski üst teğmen için verdiği 25 yıl mahkumiyet kararı üzerine, ABD Askeri Temyiz Mahkemesinin, Behenna'nın meşru müdafaa iddiasının yeterince değerlendirilmediği yönündeki endişeleri belirttiğini ve Ordu Af ve Şartlı Tahliye Kurulunun, eski askerin cezasını 25 yıldan 15 yıla düşürdüğünü hatırlatan Sanders, cezasının üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından 2014'te, Behenna'nın şartlı tahliye edildiğini aktardı.

Behenna'nın davasının ordudan, Oklahoma eyaletinin seçilmiş yetkililerinden ve halktan geniş destek gördüğünü söyleyen Sanders, Behenna'nın "örnek bir mahkum olduğunu ve affedilmeyi hak ettiğini" ileri sürdü.

Mansur'u izni ve yetkisi olmadan sorgulamıştı

Washington Post'un haberine göre, Irak'ta görev yaparken 2 arkadaşını bir bombalı saldırıda kaybeden Behenna, olayla ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Iraklı Ali Mansur'u daha sonra izni ve yetkisi olmadan sorgulamıştı.

Behenna, çırılçıplak soyduğu Mansur'a sorgu sırasında 2 el ateş etmişti. Irak polisi ertesi gün, Behenna'nın bırakıp gittiği Mansur'un cesedini bulmuştu.

Habere göre, Mansur'u kendi sorgulamak isteyen Behenna, Iraklı adamı korkutmak için çıplak bıraktığını kabul etmişti.

Mansur'un sorgu sırasında kendisine taş attığını iddia eden Behenna, kendini savunmak için ateş ettiğini söylemişti. Behenna, "Ali Mansur'un silahımı alıp bana doğrultmasından korktum" demişti.

Kaynak: AA