Birleşmiş Milletler (BM), 2 yıl aradan sonra Somali’de kuraklığın yeniden etkisini artırdığı uyarısı yaparak 2,2 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BM’den yapılan yazılı açıklamada, 2018 sonu ve 2019 başında ortalamanın altında görülen yağışlar nedeniyle ülkenin birçok yerinde kuraklığın şiddetlendiği ifade edildi.

İnsani durumda beklenenden daha hızlı bir kötüleşme yaşandığı belirtilen açıklamada, 2,2 milyon kişinin temmuz ayı itibarıyla insani yardıma ihtiyaç duyacağı vurgulandı.

En fazla etkilenen çocuklar

Norveç Mülteci Konseyinden (NRC) yapılan açıklamada ise, acil yardıma ihtiyaç duyanların yarısının ülke içinde yerinden olanlar olduğu aktarıldı.

NRC Somali Direktörü Victor Moses, "Ülkedeki insani durum kuraklık nedeniyle alarm verici seviyede kötüleşti. Geniş alana yayılmış mahsul kıtlığı ve canlı hayvan üretkenliğindeki düşüş, bölge topluluklarını şiddetli gıda güvensizliğinin içine itiyor. Çocuklar bu durumdan en fazla etkilenenler" dedi.

2011 yılında kuraklığın yol açtığı açlık krizinde 250 bin insanın hayatını kaybettiği Somali’de son olarak 2017 yılında görülen kuraklık nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA