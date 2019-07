ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yasa dışı göçmenlerin tutulduğu sınır noktalarındaki insani koşulların eleştirilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya sitesi Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Sınır devriye görevlilerimiz hastane çalışanı, doktor ya da hemşire değildir. Yasa dışı yabancılar, geldikleri yerden çok daha iyi ve güvenli koşullarda yaşıyorlar” dedi.

Bölgedeki insani yardım kuruluşlarına seslenen Trump, “Eğer gerçekten güney sınırımızdaki problemi çözmek istiyorsanız, göçmenlere ülkemize gelmemelerini söyleyin. Eğer göçmenler bu koşullardan memnun değillerse söyleyin gelmesinler. Tüm problemler çözülmüş olur” ifadelerini kullandı.

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved!