ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için başlatılan suçlama soruşturmasında Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, suçlama maddeleri ve gerekçelerini içeren 658 sayfalık nihai raporunu yayımlamıştı.

Bugün ise Temsilciler Meclisi'nde oylama toplantısı yapılıyor.

Oylamada Demokratların "evet", Cumhuriyetçilerin ise "hayır" oyu kullanması ve Trump'ın resmi olarak suçlanması olasılığı yüksek görülüyor.

ABD Başkanı Trump’ın azil oylaması bugün yapılacak. ABD tarihinde 3. kez görevdeki başkanın suçlanmasına dair oylama yapılacak.https://t.co/6kfU8hgg7P pic.twitter.com/5wt2dCF0fi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2019

Azil soruşturması süreci

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Kaynak: TRT Haber