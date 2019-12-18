ABD'de yaşayan Aida Shyef Al-Kadi, Ağustos 2013'te işlediği trafik suçunun duruşmasına gitmeyince hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Teslim olduktan sonra Minnesota eyaletindeki Ramsey bölge hapishanesine gönderildi.

57 yaşındaki Al Kadi’den erkek görevlilerin önünde üniforma giymesi ve fotoğraf çekimi için başörtüsünü çıkarması istendi. ancak Müslüman kadın reddetti.

Başı açık fotoğrafının herhangi bir yerde yayımlanmayacağına ilişkin güvence verilince kadın, vesikalık için başörtüsünü çıkarmayı kabul etti.

Fotoğraf çekiminin ardından 24 saat tek başına bir hücrede tutuldu.

Ancak aylar sonra Müslüman kadın hapishanede çekilen başı açık fotoğrafını bir sitede gördü.

Site, fotoğrafı kaldırmak için para isteyince Müslüman kadın mahkemeye başvurdu.

Hapishane yönetimi Müslüman kadının tüm fotoğraflarını imha etmeyi kabul etti.. Mahkeme, hapishane yönetiminin kadına 120 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Kaynak: Reuters