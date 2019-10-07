Dünya

Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini tepkiler üzerine iptal etti

07 Ekim 2019 Pazartesi 06:47 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 06:46

Trump grubu altındaki yaklaşık 500 şirketi bünyesinde toplayan "Trump Organization", kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal etti.