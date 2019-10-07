Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'ta Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zidan ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, görüşmede, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Toplum güvenliğinin korunmasının önemine işaret eden Salih ile Halbusi, göstericiler ve güvenlik güçlerine yönelik şiddet kullananlara karşı gerekli soruşturmaların açılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca yolsuzlukla mücadelede gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alınması ve yolsuzluk yapanlara karşı yargı erkinin güçlendirilmesi konusunun tartışıldığı ifade edildi.

Kimliği bilinmeyen kişilerce bazı TV kanallarına düzenlenen saldırılar için soruşturma açılmasının gerekliliği üzerinde durulan görüşmede, basın kuruluşlarının korunması ve ifade özgürlüğünün muhafaza edilmesinin anayasada yer aldığı vurgulandı.

Kaynak: AA