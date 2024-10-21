Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2024 16:21

Trump, geçmişte Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı: Sizi çok sert vuracağım

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçmişte yaptığı konuşmada "Eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım" dediğini aktardı.

Trump, geçmişte Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı: Sizi çok sert vuracağım

Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, Putin'in "kendisinin ne kadar deli olduğunu bildiğini" ifade ederek, Putin'in değişik bir karakteri olduğunu söyledi. Putin'i iyi tanıdığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Ona dedim ki: 'Vladimir, eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım. Biz dostuz, yapmak istemiyorum fakat başka çarem yok.' Putin, 'Yok artık.' dedi, ben de 'Var artık. Kubbeleri kafanın üstünden uçuracağım.' dedim. Biliyorsunuz o kubbelerin altında yaşıyor."

Trump'tan Çin değerlendirmesi

Trump, Çin'in Tayvan'daki tutumuna ilişkin "(Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e) 'Tayvan'a girersen üzgünüm ama sana vergi uygulayacağım.' derdim." ifadesini kullandı.

Bu konuda orduya başvurmasına gerek kalmayacağını ifade eden Trump, Şi'nin "kendisine saygı duyduğunu çünkü kendisinin ne kadar deli olduğunu bildiğini" söyledi.

Biden'ı da eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim gününün "huzurlu geçmeyebileceğini" söylemesine ilişkin Trump, Biden'ın "ne olduğundan habersiz" olduğunu belirtti.

Trump, "Gününün çoğunu uyuyarak geçiriyor. Asıl problem içerideki düşman. Çok kötü, hasta insanlarımız var, radikal solcu deliler var. Bence bunlarla gerektiğinde kolayca Ulusal Muhafızlar, askerler baş edebilir." dedi.

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe Biden Vladimir Putin Çin
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni ateşe verdi
16:38
Katil İsrail yine çocukları öldürdü
16:44
FETÖ elebaşı terörist Gülen'in ölüm haberini alan şehit ailesi: Oğlum, hain geberdi
16:46
Ömer Çelik: FETÖ elebaşı vatansız olarak öldü
16:37
Roketsan, SAHA EXPO'da ilk kez sergileyeceği yeni ürünlerini tanıttı
16:12
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
Küçük Ağrı Dağı'nda bulunan huş ormanları inceleniyor
Küçük Ağrı Dağı'nda bulunan huş ormanları inceleniyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz şehidi babası: FETÖ'nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik
15 Temmuz şehidi babası: FETÖ'nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ